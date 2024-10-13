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نشرة السومرية.. الكبريت يغطي اجواء بغداد و"النفط" تمر في أسوأ مراحلها

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بغداد - ياسين صفوان - # وزير غائب ووكلاء مشبوهون.. النفط تمر في أسوأ مراحلها والمهربون يعيشون بنعيم

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MO Nasa

MO Nasa

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