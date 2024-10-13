انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الكبريت يغطي اجواء بغداد و"النفط" تمر في أسوأ مراحلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # وزير غائب ووكلاء مشبوهون.. النفط تمر في أسوأ مراحلها والمهربون يعيشون بنعيم #الكبريت يغطي اجواء بغداد .. اجتماعات مكثفة لتحديد الاسباب واجراءات روتينية لاحتوائها



# حفار قبور يترشح للانتخابات في الاقليم ويقول : سأنفع أحياءكم كما موتاكم # حفار قبور يترشح للانتخابات في الاقليم ويقول : سأنفع أحياءكم كما موتاكم #استمرار الانتهاكات الصهيونية في لبنان وغزة.. والعراق يدعو لحظر توريد السلاح إلى اسرائيل

