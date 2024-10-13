شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تستعرض تعزيز التعاون مع المستثمرين في قطاع الأسمنت والان نبدء بالتفاصيل

دعم الحصول على الرخص التعدينية

معالجة جميع التحديات

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، ورشة عمل لحاملي رخص التعدين من شركات الأسمنت، بعنوان "تعزيز التعاون مع المستثمرين في قطاع الأسمنت".جاء هذا بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.وبحثت الورشة التي عقدت بمشاركة قادة 18 شركة أسمنت سعودية؛ سبل دعم الشركات في حصولها على الرخص التعدينية، ورفع الامتثال الفني والمالي من قبل الشركات، وتطوير قنوات التواصل بين الوزارة ومصانع الأسمنت.هذا إلى جانب تطبيق المصانع لأعلى معايير الاستدامة، واتباع أحدث الحلول الرقمية وتقنيات التصنيع المبتكرة.وأكدت ورشة العمل أهمية إطلاق مبادرة عاجلة للتواصل مع المستثمرين عن طريق إنشاء طاولات استشارية، تستهدف قطاع شركات الأسمنت، وذلك لخدمة المستثمرين بالشكل الأمثل، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمستثمرين.وشهدت الورشة، مشاركة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت، كما شارك فيها من قطاع التعدين وكلاء الوزارة، ورئيس شركة "إسناد" ونواب الرئيس، إضافة إلى فريق من المختصين في إدارات العمليات وإدارة رحلة المستثمر.وتحرص وزارة الصناعة والثروة على تطوير قطاع صناعة الأسمنت وتعزيز تنافسيته، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، لإيمانها بأهميته في دعم التنمية الاقتصادية، وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى في المملكة.