شكرا لقرائتكم خبر عن خامس رحلة تجريبية.. مركبة الفضاء "ستارشيب" تنطلق من ميناء سبيس إكس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت المركبة الفضائية "ستارشيب" غير المأهولة، وهي أكبر نظام صاروخي تم بناؤه على الإطلاق، بنجاح في رحلتها الاختبارية الخامسة اليوم الأحد.

وأظهرت الصور الحية انطلاق نظام الصاروخ من الميناء الفضائي التابع لشركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير التقني إيلون ماسك، في ولاية تكساس، ومن المتوقع أن تستمر الرحلة الاختبارية حوالي ساعة. دفع معزز

تم تصميم المركبة "ستارشيب"، التي تتألف من دفع معزز "سوبر هيفي" الذي يبلغ طوله حوالي 70 مترًا، والمرحلة العليا التي يبلغ طولها حوالي 50 مترًا والمعروفة أيضًا باسم "ستارشيب"، لتمكين البعثات المأهولة إلى القمر والمريخ، وخلال أول اختبار جرى في نيسان/أبريل الماضي، انفجر النظام الصاروخي بأكمله، بعد بضع دقائق فقط.

وخلال اختبار ثان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انفصلت المرحلتان الصاروخيتان واستمرت المرحلة العليا في الطيران، لكن بعد وقت قصير انفجرت المرحلتان بشكل منفصل.

وفي آذار/مارس الماضي، انطلق الصاروخ بنجاح إلى الفضاء في رحلته التجريبية الثالثة غير المأهولة، لكن تم تدميره بعد ذلك، أثناء عودته إلى الأرض، بينما شهد الاختبار الرابع في حزيران/يونيو الماضي، عملية هبوط متحكم فيه للمركبة الفضائية ستارشيب ،لكن كانت هناك مشكلات.

