شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين مصادرة مقر "الأونروا" في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقال أبو الغيط: إن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة، مشيرة إلى أن العملية الإسرائيلية تهدف إلى فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليًا من السكان وتنفيذ مخطط التهجير. مقر وكالة الأونروا كما أدان الأمين العام للجامعة العربية قيام إسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، مؤكدًا أن إسرائيل تباشر مخططًا متواصلًا للقضاء على دور "الأونروا" وتصفيتها.

وأعرب عن التضامن العربي الكامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها، داعيًا المجتمع الدولي للدفاع عن "الأونروا" في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.