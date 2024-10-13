شكرا لقرائتكم خبر عن "فصل جديد للعدو".. لبنان يعلّق على دعوة الاحتلال بسحب قوات "يونيفيل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسحب قوات حفظ السلام التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) على الفور.

وأدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي، دعوات الاحتلال، قائلًا: لم يكتف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالعدوان الذي يشنه على لبنان حاصدًا الشهداء والضحايا والدمار الذي لا وصف له، بل يصر على كشف عدوانيته أيضا تجاه قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب". تداعيات حرب إسرائيل على لبنان وبين أن التحذير الذي وجههه نتنياهو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمطالبة بإبعاد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يمثل فصلًا جديدًا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.



ولفت إلى أن هذا التصريح برسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويجب أن يكون حافزًا جديدًا لاتخاذ الموقف المناسب، بعدما انقلب نتنياهو على النداء الفرنسي - الأمريكي المدعوم من دول أجنبية وعربية لوقف إطلاق النار. العدوان الإسرائيلي على لبنان وأكد أن لبنان الذي يدين موقف نتنياهو والعدوان إسرائيلي على اليونيفيل، يجدد تمسكه بالشرعية الدولية وبالقرار 1701 وبدور قوات الأمم المتحدة في الجنوب وتعاونها الإيجابي مع الجيش.

كما يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم يوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والشرعية الدولية أيضا.

