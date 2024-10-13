انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية محاربة الترويج للظواهر والأفكار الهدامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي حسين المؤيد".ولفت البيان الى أن السوداني "اطلع على سير عمل الهيئة وإجراءاتها في دعم جهود الحكومة وخططها التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، وإسناد تنفيذ البرامج الحكومية الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين في إطار التحديات التي تواجهها".

وأكد رئيس الوزراء "أهمية تعزيز دور الهيئة في تنظيم البثّ وعمل وسائل الإعلام، وكذلك دعم جهودها في تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني، ومحاربة الترويج للظواهر والأفكار الهدامة التي تهدد تماسك مجتمعنا".