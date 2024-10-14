تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جرى خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان والمساعي الديبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. وفي خلال الاتصال شدد ميقاتي على أن "الاساس وقف العدوان الاسرائيلي وعودة النازحين الى مناطقهم، وتطبيق القرار 1701 كاملا والزام اسرائيل بوقف عدوانها وخروقاتها والتقيد الكامل بمضمون القرار ومنع التعدي على قوات "اليونيفيل" في الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي باتصال مع ماكرون: الاساس وقف العدوان الاسرائيلي وعودة النازحين الى مناطقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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