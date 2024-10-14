وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية كتابا مفتوحا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، جاء فيه، "وعدتنا برفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء بتاريخ 15 تشرين الأول كحدٍّ أقصى، وقد تأمّلنا في وعدك الخير. لا يغيب عن بالنا واقع الظروف القاسية التي يعيشها الوطن، فنحن متعاقدو الجامعة اللبنانية في وسطها نقاسي ما نقاسيه. فمن أسباب معاناتنا حرماننا من التفرغ لسنوات عشر، هُدرت في المماطلة والتسويف واللجان، ومن أسبابه أيضا حرماننا من حقنا في الإنتاجية أُسوة بزملائنا في الملاك، وبمعاملتنا خلافا لما عومل به باقي فئات المتعاقدين، ولعدم دفع بدل النقل رغم الوعود الكثيرة".
واشارت الى اننا "تفرغنا اليوم لا علاقة لأي ظرفٍ مستجدٍّ به، حقوقنا في الإنتاجية والمساعدة الاجتماعية وبدل النقل بديهيات لا تحتاج نقاشا، ورغم ذلك يتم التملص منها. فلا نظن بأنكما ستدعواننا للعودة إلى التعليم، في ظل الواقع الذي نعيش. وعليه، تعلن اللجنة عدم قدرة المتعاقدين على العودة إلى التعليم، سواء حضوريا أو من بُعد، لعدم توفّر مقومات هذه العودة، والتي لن تتوفر إلا باستعادة جميع الحقوق ودفعة واحدة من تفرغ وبدل نقل وإنتاجية".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: لا عودة للتعليم إلا باستعادة الحقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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