النشرة: غارة اسرائيلية على مفرق عرنابا - زيتا في قضاء صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن غارة اسرائيلية على مفرق عرنابا - زيتا في قضاء صيدا. واشار الى "تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على متوسط فوق مناطق لبنانية ومنها صيدا".

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