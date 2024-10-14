حزب الله: أطلقنا صلية صاروخية نوعية على مركز التأهيل والصيانة 7200 جنوب حيفا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية مساء يوم الأحد 13-10-2024 صلية صاروخية نوعية على مركز التأهيل والصيانة (7200) جنوب حيفا".
وشدد على أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير".
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