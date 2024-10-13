تطورات جديدة في أزمة الحكمة التركية بعد إيقافها بسبب فيديو غير أخلاقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف الحكمة إليف كارارسلان بسبب تداول مقطع فيديو جنسي لها رفقة أورهان إردمير مفتش حكام الدوري التركي.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم إيقاف الحكمة صاحبة الـ24 عاما لمدة 90 يوما، ومعاقبة إردمير بالإيقاف لمدة 45 يوما عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم.

ووفقا للصحيفة فإن محامي إليف كارارسلان قال إن الفيديو المزعوم تم تصويره باستخدام الذكاء الاصطناعي وليس حقيقيا.

وقال المحامي في بيان رسمي: "تم نشر مقطع فيديو مركب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ليس الفيديو الأصلي وتم إنشاؤه بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي من حساب شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "بفحص الفيديو، تبين بشكل واضح أن الصورة غير واضحة، وأن أطراف العلاقة تم تعديلها بالكامل بواسطة الكمبيوتر".

وواصل: "إن أُخذ هذا الفيديو بعين الاعتبار، والذي تم إنشاؤه بنوايا خبيثة ومتعمدة، لفيديو ينتمي إلى أشخاص آخرين تمامًا، من أجل تحقيق مكاسب مادية ومعنوية، سيترك الجميع في مواجهة وضع مماثل غدًا".

وأتم: "إن الصور الكاذبة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتي تدعي أنها تخص موكلتي إليف كارارسلان والادعاءات المتعلقة بعملية المحاكمة الجارية تتعارض تمامًا مع الحقيقة".

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