شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تختتم مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة في دورى nile بمواجهتين قويتين بين غزل المحلة والاتحاد السكندرى في الخامسة مساء، والإسماعيلى مع بيراميدز في الثامنة مساء.

وتقام جميع مباريات النسخة الحالية من الدوري المصري بين الساعة 5 أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز، وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي، إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدورى المصرى

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة & الاتحاد السكندري ..5 مساء

الإسماعيلى & بيراميدز..8 مساء



الخامسة

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.