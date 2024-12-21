شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لُعبت 3 مواجهات مثيرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، حيث التقى إنبى مع الجونة، وواجه زد نظيره فاركو، والتقى مودرن سبورت مع البنك الأهلى.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

فاز الجونة على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد خالد بشارة بالغردقة، وحقق الجونة أول فوز في الدورى هذا الموسم بعد مرور 5 جولات كما نجح على الزاهدي في تسجيل أول أهداف الفريق الساحلى هذا الموسم في شباب الفريق البترولى في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف، بينما يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحقق فوز وحيد واستقبلت شباكهم هدفا.

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد، وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 5 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 3 محتلا المركز قبل الأخير.

حقق فريق زد الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 2-1 ، أحرز أهداف زد كلا من عبد الرحمن البانوبى وشادى حسين فى الدقيقتين 7 و 71، بينما سجل أحمد شريف هدف فريق فاركو الوحيد فى الدقيقة 35.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق زد الى النقطة 8 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE " بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 7 محتلا المركز الثامن.