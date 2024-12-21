شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل شقة ورث بالشهر العقارى والمستندات المطلوبة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتسجيل ملكية العقار بالشهر العقارى، 8 نماذج يمكن لأى مواطن استخدامها فى تسجيل شقته أو العقار بحسب كيفية حصوله على ملكية الشقة أو العقار.

كما حددت لائحة القانون الخطوات التى يجب أن يتبعها المواطن فى كل حالة من الحالات التى تثبت كيفية ملكيته لهذه الشقة المراد تسجيلها ومنها الشقق التى يستند فى ملكيتها للورث.

وتتمثل خطوات تسجيل شقة أو عقار فى الشهر العقارى التى آلت عن طريق الورث عبر هذه الخطوات التالية:

أولا: استخراج بيان الرفع المساحى للشقة أو العقار المراد شهره من خلال التقديم عبر بوابة المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقارى إلكترونيا https://rsc.mped.gov.eg/

2- التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى التى تقعد الشقة أو العقار فى نطاقها وتقدم المستندات التالية:

1- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بمالك الشقة أو العقار

2- ملء النموذج الخاص بكيفية حصول مالك الشقة أو العقار عليه علما بأن هذا النموذج موجود داخل مأمورية

3- رخصة بناء العقار محل الطلب والتى تستخرج من المركز التكنولوجى بالحى التابع له هذا العقار

4- إعلام الوراثة الشرعى أو الحكم النهائى المثبت للورثة

5- عقد المشهر لملكية الموروث المتوفى للعقار

6- شهادة عقارية من تاريخ المشهر حتى تاريخ الوفاة

7- وصل مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز).

8- سداد الرسوم والمصروفات الإدارية تحت التسوية عن هذا الطلب (3900 جنيه).

9- كتابة بيانات العقد فى الورق المؤمن الموجود داخل مأمورية الشهر العقارى

10- بيان الرفع المساحى

وبعد تقديم كافة هذه المستندات والأوراق المطلوبة إلى مأمورية الشهر العقارى، يأخذ الورق الدورة العملية داخل المأمورية، والانتظار لمدة تصل 37 يوما ثم يتم الحصول على العقد الأخضر وهو عقد يثبت ملكية العقار ولا يمكن النزاع فيه.