شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد جدة السعودى يكشف حقيقة مواجهة الزمالك وديا والان مع تفاصيل الخبر

كشف لؤي مشعبى رئيس نادى اتحاد جدة السعودى حقيقة الأنباء التي تتردد حول مواجهة الزمالك ودياً.

وأكد رئيس نادى اتحاد جدة السعودى في فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "x" أنه غير صحيح ما تردد عن مواجهة الزمالك ودياً.

واختتم: "ليس هناك أي مباريات قادمة حتى اللقاء الرسمي ضد الهلال في كأس الملك".

في سياق مختلف استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعبه استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وشارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في جزء من التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

كما خاض عبد الشافي تدريبات الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا بالأمس قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للفترة المُقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة السنغالي سيدي ندياي، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي عاني منها في الكاحل.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحدث فيها مع اللاعبين بشأن الأمور الفنية التي شهدتها مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وطالب جروس لاعبي الفريق بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز في المباريات المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة الأخيرة،مشدداً على مواصلة العمل والتركيز بكل قوة، وأكد على ثقته التامة في جميع اللاعبين على تنفيذ المطلوب واستعادة مسيرة الانتصارات والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.