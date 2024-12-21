شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى لـ كابيتانو مصر: المثلوثى الأكثر عصبية بالزمالك ودونجا صوته حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسى سيف الجزيرى، مهاجم نادى الزمالك، أن مواطنه حمزة المثلوثى أكثر لاعبى الزمالك عصبية خلال المباريات والتدريب، وأن عبد الله السعيد هو أكثر اللاعبين شياكة.

وقال سيف الجزيرى خلال حواره في برنامج "كابيتانو مصر" إن لديه 10 إخوات ولكن لا أحد غيره يمارس كرة القدم، وعلاقته ممتازة بشيكابالا وقريبين لبعض في النادى مضيفا: "بنخرج نتعشى مع بعض".

وتابع مهاجم الزمالك: "لا أؤمن بأن هناك لاعبا هو نص الفريق أو الأهم، الكل يكمل بعض ونكسب جميعا ونخسر جميعا، فبدون الحارس لا تستطيع الفوز وكذلك المهاجم وباقى اللاعبين".

وأضاف: "لو رجعت إلى تونس هرجع على الأفريقي النادى بتاعى، ولكن أتمنى أن استمر في النادى واختتم مشوارى في الزمالك".

وأوضح سيف الجزيرى: "حمزة المثلوثى أكثر لاعب عصبى في الزمالك، ودونجا أكثر لاعب صوته عالى وأكتر واحد بيغنى ولكن عنده حرف ناقص بس صوته حلو، وعبد الله السعيد الأكثر شياكة، ومحمد عواد وصبحى أكثر اللاعبين اللى بتحب الأكل، والزنارى أكثر اللاعبين اللى بتضحكنا، لا أحب البلاستيشن".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.