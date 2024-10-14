الأمم المتحدة: قوات اليونيفيل بلبنان لا تزال بمواقعها وغوتيريس يؤكد أن استهدافها قد يشكل جريمة حرب

أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، إلى أنه "على خلفية الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان وعلى الرغم من الهجمات التي ضربت مواقع الأمم المتحدة وأدت إلى إصابة عدد من جنود حفظ السلام في الأيام القليلة الماضية، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل ما زالوا في جميع المواقع وما زال علم الأمم المتحدة يرفرف، والأمين العام يشيد بموظفي اليونيفيل المتفانين".

وقال المتحدث إن غوتيريس يؤكد من جديد أنه "يجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وأنه يجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات دون قيد أو شرط. وفي حادث مثير للقلق للغاية وقع اليوم، تم اختراق باب مدخل موقع للأمم المتحدة عمدًا بواسطة مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف "تقوم اليونيفيل بشكل مستمر بتقييم ومراجعة جميع العوامل لتحديد وضعها ووجودها. وتتخذ البعثة جميع التدابير الممكنة لضمان حماية قوات حفظ السلام التابعة لها. إن دور اليونيفيل ووجودها في جنوب لبنان مفوض من قبل مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، تلتزم اليونيفيل بالحفاظ على قدرتها على دعم الحل الدبلوماسي على أساس القرار 1701، وهو السبيل الوحيد الممكن للمضي قدما".

وأكد غوتيريس، وفق البيان، مجددا أنه "لا ينبغي أبدا استهداف أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ومبانيها. وتشكل الهجمات ضد قوات حفظ السلام انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. وقد تشكل جريمة حرب".

ودعا جميع الجهات بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، إلى "الامتناع عن أي وجميع الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام التابعة لنا للخطر".

وكرر الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".