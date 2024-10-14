سلطات كوريا الشمالية وضعت وحداتها العسكرية عند الحدود مع كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى

أعلنت سلطات كوريا الشمالية أنها وضعت وحداتها العسكرية المنتشرة عند خط الحدود مع كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى لإطلاق النار، متهمة سيول بإرسال طائرات مسيّرة تحمل منشورات دعائية إلى بيونغ يانغ.

وتراجعت العلاقات بين الكوريتين مؤخرا إلى أدنى مستوياتها إذ اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا العام أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي" لبلاده.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن وزارة الدفاع أن "هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أصدرت أمرا عملياتيا أوليا في 12 تشرين الأول لوحدات المدفعية مجتمعة على طول الحدود (...) بأن تكون على أهبة الاستعداد لإطلاق النار".

ونص الأمر الموجه لثمانية ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بأن تكون "على أهبة الاستعداد لإطلاق النار".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أيضا أن أوامر صدرت لوحدات عسكرية أخرى "بتكثيف المراقبة" بينما "تم تعزيز نقاط المراقبة الجوية" في العاصمة بيونغ يانغ.

وقالت كوريا الشمالية الجمعة إن الجنوب أرسل طائرات مسيّرة تحمل منشورات دعائية إلى المجال الجوي لبيونغ يانغ في 3 تشرين الأول، ثم مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.