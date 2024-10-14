الخارجية التركية: استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل دليل على انتهاج حكومة نتانياهو لسياسة احتلال لبنان

اشارت الخارجية التركية الى ان "استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل دليل على انتهاج حكومة بنيامين نتنياهو لسياسة احتلال لبنان"، مشيرة الى ان "دور اليونيفيل هام لا سيما بوجود نية إسرائيلية واضحة لنشر الصراع في المنطقة".
واكدت ان "على أعضاء مجلس الأمن منع الهجمات التي تستهدف القوات الأممية".
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