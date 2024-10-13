تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن التصميم المتوقع لسوارة Xiaomi Smart Band 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي مؤخراً في الأسواق العالمية سوارة Smart Band 9 الذكية، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار Xiaomi Smart Band 9 Pro الذي رصد اليوم في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد.

توضح الصور ثلاثية الأبعاد التي كُشِف عنها اليوم التغييرات المتوقعة في تصميم إصدار Pro القادم من سوارات شاومي الذكية مقارنة بالإصدار الأصلي Xiaomi Smart Band 9.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الإصدار الجديد يأتي بشاشة منحنية إلى حد ما، كما تظهر السوارة الذكية بتصميم نهائي معتم على عكس التصميم اللامع للإصدار السابق.

أيضاً من بين التغييرات التي تكشف عنها الصورة المسربة لسوارة Smart Band 9 Pro تصميم المشبك، حيث تم إعادة تصميم المشبك ليتوافق مع الأيادي الصغيرة للمستخدمين.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على إختيارات الألوان التي تتوفر لسوارة Pro المرتقبة، والتي تتضمن الذهبي، والأسود، والفضي.

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