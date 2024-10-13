تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 يدعم إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية وينطلق بسعر أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث وان بلس لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 13، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على خطط وان بلس لدعم هذا الإصدار إستشعار البصمة بتقنية الموجات الفوق صوتية.

تنافس وان بلس في الأسواق قريباً بإصدار جديد من هواتفها المميزة، ولقد شغل هاتف OnePlus 13 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي إستعرضت تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

ولقد أكدت التفاصيل التي نشرت عبر “Kinder Liu” على منصة Weibo، على أن هاتف OnePlus 13 يأتي بتقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية.

كما أوضح مسؤول من OnePlus أن هاتف OnePlus 13 المرتقب لن يأتي بحافظة من الخيزران، ولقد جاء هذا التعليق رداً على تساؤل من أحد المستخدمين، إلا أن الشركة ستقدم حافظات بتصميم خشبي بميزة الشحن اللاسلكي.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus 13 يأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دمج هذه التقنية في تكوينات الهاتف، أو أنها ستقدم من خلال حافظة مستقلة.

ويأتي OnePlus 13 بشاشة LTPO من BOE بجودة عرض 2K، كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon الجديدة، ويضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الهاتف عن الإصدار السابق.

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