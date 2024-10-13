شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ بدء الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 300 فلسطيني في عدوان وحصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، الذي ترافق معه قصف مدفعي وجوي، وتدمير معظم البنية التحتية، وفصل مخيم جباليا عن مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طواقم الإسعاف لم تستطع الوصول إلى عشرات الشهداء والجرحى الذين تحاصرهم دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم ومدينة جباليا، كما قطعت قوات الاحتلال جميع إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والوقود عن شمال القطاع. مجازر مروعة

أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمل بشكل ممنهج على تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع، من خلال المجازر المروعة التي أدت لاستشهاد المئات من الفلسطينيين، وحصار المستشفيات، ومنع إدخال وحدات الدم لإنقاذ الجرحى والمرضى.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن حدة القصف والغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت بشكل كبير في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من 400 ألف شخص محاصرين ويحتمون في مراكز الإيواء، مؤكدة أن مخيم جباليا هو المنطقة الأكثر تضررًا.