شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكويت تعلن إحباط تهريب ضخم للمخدرات بـ 8 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط كمية ضخمة من المخدرات، تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار.

وأشارت إلى أنها ضبطت 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ (308) كيلوجرامات من مادة الحشيش ومليون كبسولة ليريكا و500 ألف حبة كبتاجون. قضايا المخدرات في الكويت ولفتت إلى أن الكمية تقدر قيمتها السوقية بنحو مليونين و500 ألف دينار كويتي (الدولار يساو 6ر3فلس)، مشيرة إلى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وحاول المهربين إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، من خلال عمليات البحث والتحري عن مهربي ومروجي المواد المخدرة، توصل رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام عدة أشخاص بتهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، تم رصد قارب يدخل المياه الإقليمية من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وبالتعامل معه ضُبط (3) أشخاص في أثناء عملية تسليم المواد المخدرة متلبسين بعد مقاومة شديدة".