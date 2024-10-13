انت الان تتابع خبر فؤاد حسين: نرفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني، حضره السومرية، إن "الحكومة العراقية حذرت من اتساع رقعة الحرب، ونرفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار"، مشيرا الى، أن "وقوع الحرب بالمنطقة يهدد السلم الأهلي الدولي، ونسعى لإبقاء العراق خارج إطار أي حرب في المنطقة".وأضاف أن "قرار الحرب والسلم خاضع للدولة العراقية بسلطاتها الثلاث"، متابعا، "اندلاع الحرب قد يؤدي إلى أزمة في الطاقة ويتسبب في تهديد حركة الملاحة"، مبينا أن "التهيئة لاستهداف مواقع معينة في إيران من قبل الكيان الصهيوني أمر خطير".

ولفت فؤاد حسين الى أن "استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وغزة يهدد استقرار المنطقة".

