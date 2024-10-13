شكرا لقرائتكم خبر عن الشربينى: نتطلع لمشاركة مختصين ومطورين والقطاع الخاص بالمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة، إننا نتطلع لمشاركة المختصين والمطورين والقطاع الخاص فى المؤتمر.

وأوضح أن مصر نجحت فى وضع حلول للمشاكل المزمنة التى عانى منها العمران، موضحا أن المشروعات القومية لها دور فعال فى التنمية فى مصر .

وأوضح أن مصر تسعى من خلال استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة، لمناقشة التحديات العالمية للعمران.

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.