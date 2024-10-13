شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تعلن خروج كل المصابين بحادث القطار من مستشفى المنيا الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في تقرير قدمه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خروج كافة مصابي حادث قطار المنيا من مستشفى المنيا الجامعي، بعد تحسن حالتهم جميعًا، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وفى تحرك عاجل وسريع، من الوزارات المختلفة، لمتابعة حادث تصادم قطار المنيا، من جانب وزارات النقل والصحة والتعليم العالى والتضامن ومحافظ المنيا، لمتابعة ما أسفر عنه الحادث والتأكد من رفع جاهزية مستشفيات المنيا سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفى جامعة المنيا، لاستقبال المصابين وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة والفحوصات الشاملة.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا صحفيا، أشارت فيه الى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

تابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين المنيا، اليوم، الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بـ مستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.