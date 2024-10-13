45.7 مليار دولار.. ما هي السلع الاستفزازية التي تحدث عنها كامل الوزير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن إنشاء 6 مصانع للفلنكات مملوكة لشركات وطنية مصرية، منها 4 مصانع مخصصة للقطار الكهربائي السريع بسبب اختلاف مواصفاته عن باقي الشبكة.

وأوضح أن مصر استوردت وحدات متحركة بقيمة 2.6 مليار دولار في الفترة الماضية، لكن مع إنشاء هذه المصانع، سيتم التوقف عن الاستيراد في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن مصر استوردت سلعًا بقيمة 45.7 مليار دولار، تشمل سيارات وجرارات وأتوبيسات، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار للهواتف المحمولة، و5.6 مليار دولار لأشياء متنوعة نسميها السلع الاستفزازية منها الألبان، الأثاث الفاخر، والأواني الخزفية".

وأكد الوزير على أن الهدف هو تصنيع هذه المنتجات محليًا، وعدم استيرادها مجددًا.