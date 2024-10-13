حزب الله نشر كلمة سابقة لنصرالله وجهها لمقاتلي الحزب: نراهن عليكم بعد الله للدفاع عن وطنكم

نشر الإعلام الحربي في حزب الله كلمة سابقة للأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قد وجهها لمقاتلي الحزب خلال إحدى الدورات العسكرية. وفي كلمته أشار السيد نصرالله متوجها للمقاتلين إلى "أننا نتطلع جميعا إليكم"، مشددا على "أننا نراهن عليكم بعد الله تعالى للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم، والدفاع عن هذه الأرض المقدسة وهذا الشعب الشريف". وأضاف "بارك الله فيكم وبجهودكم وعملكم وتعبكم وسهركم".

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