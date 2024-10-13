تكامل القابضة تشارك في معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات في دبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة "تكامل القابضة" مشاركتها في معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز وتوسيع علاقاتها التجارية الدولية، وتعزيز دورها في تسريع الاقتصاد الرقمي، عبر تقديم حلول تقنية متقدمة تلبي تطلعات الأسواق المحلية والدولية.

إضافةً لإبراز تجاربها الناجحة وبرامجها المبتكرة التي تهدف إلى تحسين العمليات باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

كما تهدف "تكامل القابضة" من خلال مشاركتها في المعرض إلى بناء شراكات تجارية جديدة وتوسيع قاعدة عملائها، بهدف تعزيز التعاون المستقبلي وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بتقنيات متطورة.

هذا ويقام معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات في دبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، ويعد من أكبر المعارض التقنية على مستوى العالم، وتشارك فيه أكثر من 180 دولة، وما يزيد عن 6,500 شركة تقنية، بالإضافة إلى 400 جهة حكومية، مما يوفر فرصة استثنائية للتفاعل مع أبرز قادة القطاع واستكشاف الاتجاهات الجديدة في مجالات التكنولوجيا.

يذكر أن شركة "تكامل القابضة"، التي تتبنى شعار "ابتكارات جوهرها الفرد"، تعمل على تقديم حلول متكاملة موجهة للقطاعات الحكومية، وشبه الحكومية، وكذلك للقطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وتسعى الشركة إلى تحقيق تطور اجتماعي واقتصادي من خلال بناء بيئة محفزة لإطلاق وتنمية قدرات المواهب البشرية.

وتركز "تكامل القابضة" على تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام، مصممة لتتكيف مع مختلف السيناريوهات وتقدم تجربة مستخدم متميزة، مما يساهم في تعزيز أنسنة التقنية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد.

وتتعاون الشركة مع جهات حكومية عدة، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أسهمت في تقديم تجربة رقمية متطورة عبر منصات مثل "قوى، وأجير، ومساند" لدعم أصحاب الأعمال والعاملين.

ويعد "جايتكس" منصة رائدة تجمع المبدعين والمستثمرين في قطاع التقنية، حيث يتم استعراض أحدث الابتكارات في مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتقنيات المستدامة، مما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على حلول متقدمة تعزز من قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق.

وتستقبل "تكامل القابضة" زوارها في مركز دبي التجاري العالمي، في القاعة رقم (19) "قاعة الشيخ سعيد" جناح (H19-A10)، لاطلاعهم على أحدث حلولها وتقديم فرصة فريدة للتواصل مباشرة مع فريقها الخبير.