الإسكان: طرح 70 ألف وحدة سكنية منها 60 ألفا لمحدودى الدخل خلال شهر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، عن طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال شهر ضمن مشروع سكن لكل المصريين، منها 60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة إسكان متوسط.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع