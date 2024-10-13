مجانية لتلك الفئات.. الصحة توضح آلية تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الإسعافية في مصر تقدم مجانًا لجميع المواطنين دون استثناء، وهذه الخدمات تشمل تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية في حالات الطوارئ، وتأمين نقل المصابين إلى أقرب مستشفى مجهز.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الخدمة الأساسية هي حق لكل مواطن مصري، وأن الوزارة تعمل جاهدة لتوفيرها بكفاءة عالية.

أما بالنسبة لخدمات النقل الإضافية، مثل نقل المرضى غير الطارئين أو الذين لا يحتاجون إلى عناية طبية فورية، فقد أوضح عبد الغفار أن هذه الخدمات قد تخضع لبعض التكاليف، خاصة في الحالات التي لا يستحق فيها المريض هذه الخدمة مجانًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك فئات معينة من المواطنين، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة، يحق لهم الحصول على هذه الخدمات الإضافية مجانًا.

وأشار عبد الغفار إلى أن تحديد أسعار الخدمات الإضافية يتم بناءً على عدة عوامل، منها تكلفة الوقود والصيانة والعمالة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وشدد عبد الغفار على أن الهدف الرئيسي من هذه الخدمات هو توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية في أسرع وقت ممكن.