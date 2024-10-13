انت الان تتابع خبر العراق لـ"يونامي": ضرورة التحرك الدولي لحظر توريد السلاح إلى اسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء استقبل رئيس بعثة يونامي الجديد في العراق والممثل الخاص للأمم المتحدة محمد الحسان، حيث جرت مناقشة طبيعة العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، خصوصاً بعد إصدار مجلس الأمن القرار ذي الرقم (2732) الخاص بإنهاء مهمة البعثة في العراق، الذي جاء في ضوء الرسائل التي بعثها رئيس مجلس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، والتي جرى خلالها التأكيد على مضيّ الحكومة في تعزيز الاستقرار واستكمال البناء السياسي والاستقرار الأمني، حيث ثمن الجهود التي قدمتها البعثة طوال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "العلاقة ستستمرّ مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية".وعبر رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن "إدانته واستنكاره العدوان الصهيوني الذي استهدف قوات يونيفيل في لبنان، وأدى إلى إصابة عدد من العاملين فيها"، مؤكداً أنّ "هذا الاعتداء يثبت تجاوز الكيان الصهيوني كل الخطوط، وخرقه القوانين والأنظمة الدولية".

وأشار إلى "ضرورة التحرك الدولي في ظلّ الدعوات الدولية المهمة لحظر توريد السلاح إلى الكيان، من أجل إنهاء الحرب المدمرة التي تشنها القوات الصهيونية على لبنان وغزة".

