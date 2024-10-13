عصابة مسلحة تحرق منزلاً في حبيش شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرقت عصابة مسلحة منزل مواطن في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن)، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر محلية إن عصابة مسلحة أقدمت الليلة الماضية على إضرام النيران في منزل أحد المواطنين في قرية "حضار" بمديرية حبيش (شمالي إب).

وأوضحت المصادر أن المنزل المستهدف يعود للمواطن (رشاد حمود فازع)، وقد أدى الحريق إلى إتلاف جميع محتويات المنزل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتنتشر في مناطق حبيش والمناطق المجاورة في المخادر وريف إب (شمالي إب)، عصابات مسلحة تمتهن جرائم السطو والنهب والحرابة والاعتداء على منازل المواطنين وسط تواطؤ الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي.

ووفقاً لمصادر محلية فإن مليشيا الحوثي تعرف تلك العصابات التي يدين بعض أفرادها بالولاء لها، غير أنها لا تحرك ساكناً إزاء جرائمها رغم الشكاوى المتواصلة من المواطنين والمارة والمسافرين.