شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل نحو 280.35 ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على مستوى كافة الأعيرة الذهبية، وذلك تزامنًا مع الإجازة الرسمية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع، أول أمس الجمعة، بعد أن عززت البيانات الأمريكية الأخيرة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل السبائك أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “يشهد الذهب مكاسب قصيرة الأجل حيث كانت البيانات الأخيرة إيجابية”.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 2644.16 دولار للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 2661.40 دولار.

وعلى الجانب الآخر، استقرت عقود مؤشر الدولار عند 102.69 نقطة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، عيار 24، حتى كتابة هذا التقرير، نحو 320.40 ريال (85.92 دولار)، بحسب “منصة Saudi gold price”.

ووصل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 مستوى 280.35 ريال (75.31 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 240.30 ريال (64.69 دولار)

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 288.70 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 275.35 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 235.30 ريال.

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو 343.63 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 330.81 ريال.

وسجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 322 ريال.

سعر السبائك الذهبية

تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولاً إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 3293.68 ريال.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 غراماً في السعودية حوالي 16244.13 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 322639.83 ريال سعودي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط