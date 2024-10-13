تكنولوجيا: الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold 6 يأتي بتجعد أقل في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج للأسواق قريباً الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold 6، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي بتجعد أقل في الشاشة.

تعمل شركة سامسونج على تطوير “Galaxy Z Fold 6 Special Edition”، والذي يأتي ببعض التغييرات مقارنة بإصدار سامسونج الرئيسي.

وتشير أحدث التقارير إلى أن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold 6 لن يأتي بتجعد واضح في الشاشة، حيث تنخفض نسبة التجعد مقارنة بإصدار سامسونج الأصلي.

كما تؤكد هذه التفاصيل على أن سامسونج تنجح في جلب التحسينات في سلسلة هواتفها القابلة للطي، حيث تعالج مشكلة تجعد الشاشة التي تمثل مشكلة رئيسية في هذه الفئة من الهواتف.

من جانب أخر يشير التقرير أيضاً إلى أن شاشة الغطاء الخارجي في Galaxy Z Fold 6 Special ستأتي بإتساع أكبر، كما ستدعم قلم S، أيضاً ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold 6 سيتوفر بشكل حصري في أسواق الصين وكوريا، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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