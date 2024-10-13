السعودية | وزير النقل: سيتم افتتاح ⁧”مترو الرياض” ⁩خلال أسابيع قصيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن افتتاح مترو الرياض سيكون خلال أسابيع قليلة.

وأوضح الجاسر خلال حديثه لقناة “العربية”، أن المترو في مرحلة النهائية، والقطارات تقوم بتجارب يومية. مبينا بان المشروع تاريخي واستثنائي.

وذكر الجاسر أن الاستثمارات الهامة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية تقوم بها الشركات الوطنية الرائدة والهيئة التابعة للمدن، والبلديات، مضيفا أن كل هذه المؤسسات تتكامل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أطلقها ولي العهد السعودي.

وتابع: “تضمن أهم المشاريع بالاستراتيجية التوسعات الكبيرة والإنشاءات في المطارات مثل مطار الملك سلمان الذي يتوقع أن يكون أحد أكبر المطارات في العالم، وتوسعة مطار الملك عبد العزيز، وتوسعة الخطوط السعودية وزيادة أسطولها ورفع عدد الوجهات، وإنشاء طيران الرياض”.

وأفاد الوزير أنه تم توقيع 69 اتفاقية بقيمة تتجاوز 17 مليار ريال في اليوم الأول من المنتدى اللوجستي العالمي.

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