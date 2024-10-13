السعودية | “الغذاء والدواء” و”تنمية البحث والابتكار” تبحثان سبل تعزيز التعاون ودعم البحث والابتكار الدوائي في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اجتماعًا في مقرها الرئيس بالرياض مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لتبادل الخبرات التنظيمية والتشريعية بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون ودعم البحث والابتكار الدوائي في المملكة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشاريع “الغذاء والدواء” في دعم البحث والابتكار، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، وتطوير المسارات والإجراءات، إضافةً إلى الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

ومثل الهيئة في الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف, فيما مثل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار نائب المحافظ لقطاع الاستراتيجية الدكتور باسل السدحان، وعدد من المسؤولين في الجهتين.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود “الغذاء والدواء” في دعم البحث والابتكار الدوائي لتحقيق تطلعات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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