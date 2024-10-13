القناة 13 الإسرائيلية: سكان في حيفا يبلغون عن سماع دوي انفجارات دون دوي صفارات الإنذار

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "سكان في حيفا يبلغون عن سماع دوي انفجارات دون دوي صفارات الإنذار".

ويأتي ذلك بعد هجوم شنه حزب الله أدى إلى إصابة نحو 39 جنديا إسرائيليا بعد انفجار مسيرة في جنوب حيفا.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "هجوم بنيامينا (في حيفا) وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".

وجاء ذلك بعد هجوم مزدوج شنه حزب الله بالصواريخ والمسيرات على شمال إسرائيل.