شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص إثر نشوب حريق بقطار أشباح في كرنفال ألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة أن خمسة أشخاص أصيبوا، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في قطار أشباح في كرنفال مزدحم في بلدة شمال شرقي ألمانيا.

وأصيب أربعة موظفين جراء استنشاق الدخان وتعرض شخص آخر لصدمة بعد اندلاع الحريق في القطار في جاليماركت، وهو مهرجان شعبي يرجع الاحتفال به في بلدة لير إلى قرون مضت.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد سبب الحريق أو حجم الضرر الذي تسبب به، لكنها أشارت إلى أنه تم إخماد ألسنة اللهب بسرعة وأنه يجري التحقيق في الواقعة. وذكر مسؤولون بالبلدة في وقت سابق أنهم يتوقعون نحو نصف مليون زائر المهرجان، الذي حضره عدد كبير بسبب الطقس المشمس اليوم.