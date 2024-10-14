انت الان تتابع خبر في كردستان.. عفو خاص عن محكومين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان، أنه، "بحسب الفقرة 6 من المادة 10 في قانون رئاسة اقليم كردستان العراق الرقم 1 لسنة 2005 المعدل، أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد مرسوما برقم ( 336) يقضي بالعفو الخاص على عدد من المحكومين في إصلاحيات اقليم كردستان في إطار عملية للعفو ستكون متواصلة".
الى ذلك، اصدر بارزاني مرسوما يقضي باستحداث قضاء طق طق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان، إنه "بعد اقتراح استحداث قضاء طق طق من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وجه الى رئاسة اقليم كردستان واصدر رئيس اقليم كردستان مرسوما باستحداث هذا القضاء".