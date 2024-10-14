انت الان تتابع خبر في كردستان.. عفو خاص عن محكومين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان، أنه، "بحسب الفقرة 6 من المادة 10 في قانون رئاسة اقليم كردستان العراق الرقم 1 لسنة 2005 المعدل، أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد مرسوما برقم ( 336) يقضي بالعفو الخاص على عدد من المحكومين في إصلاحيات اقليم كردستان في إطار عملية للعفو ستكون متواصلة".