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محققة العلامة الكاملة.. جامعة طيبة تنفذ 154 نشاطًا بمبادرة "الصحة النفسية"

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

محققة العلامة الكاملة.. جامعة طيبة تنفذ 154 نشاطًا بمبادرة "الصحة النفسية"

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الدمام - شريف احمد - حقّقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مؤخرًا وللعام الثاني على التوالي، العلامة الكاملة في جميع مؤشرات الأداء لمبادرة "تعزيز الصحة النفسية في الجامعات"، التي تنفذ بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
ونفذت الجامعة 154 نشاطًا خلال العام 1445هـ، ركزت على بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، وتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، إضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية. في مقدمة الجامعات
بالعلامة الكاملة في جميع مؤشرات الأداء لمبادرة "تعزيز الصحة النفسية في الجامعات"
التي تنفذ بإشراف
المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية This is a Twitter Status
حيث نفذ فريق العمل بالجامعة
154 نشاطاً خلال عام 1445هـ
ركزت على بناء... This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) https://twitter.com/taibahu/status/1844815623785980287?ref_src=twsrc%5Etfw

تعزيز الصحة النفسية في الجامعات

كما أولت الجامعة اهتمامًا خاصًّا بالنشاط العلمي والبحثي في الصحة النفسية، واهتمت بالعوامل المؤثرة على الصحة النفسية داخل البيئة الجامعية.
ويأتي ذلك ضمن أهداف الجامعة لرفع جودة حياة المجتمع، من خلال برامج تعزز الصحة النفسية العامة، وتقدم التوعية بأهمية برامج الدعم النفسي للتخفيف من الآثار النفسية السلبية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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