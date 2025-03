شكرا لقرائتكم خبر عن محققة العلامة الكاملة.. جامعة طيبة تنفذ 154 نشاطًا بمبادرة "الصحة النفسية" والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الصحة النفسية في الجامعات

الدمام - شريف احمد - حقّقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مؤخرًا وللعام الثاني على التوالي، العلامة الكاملة في جميع مؤشرات الأداء لمبادرة "تعزيز الصحة النفسية في الجامعات"، التي تنفذ بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.ونفذت الجامعة 154 نشاطًا خلال العام 1445هـ، ركزت على بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، وتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، إضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية. في مقدمة الجامعات السعودية بالعلامة الكاملة في جميع مؤشرات الأداء لمبادرة "تعزيز الصحة النفسية في الجامعات"التي تنفذ بإشرافالمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية This is a Twitter Statusحيث نفذ فريق العمل بالجامعة154 نشاطاً خلال عام 1445هـركزت على بناء... This is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) https://twitter.com/taibahu/status/1844815623785980287?ref_src=twsrc%5Etfwكما أولت الجامعة اهتمامًا خاصًّا بالنشاط العلمي والبحثي في الصحة النفسية، واهتمت بالعوامل المؤثرة على الصحة النفسية داخل البيئة الجامعية.ويأتي ذلك ضمن أهداف الجامعة لرفع جودة حياة المجتمع، من خلال برامج تعزز الصحة النفسية العامة، وتقدم التوعية بأهمية برامج الدعم النفسي للتخفيف من الآثار النفسية السلبية.