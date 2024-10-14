شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبحضور معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعدد من القيادات في الوزارة والهيئة.

ويضم المعرض 6 محطات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بأساليب مبتكرة وتفاعلية وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، كما يستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وأبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

ويسلط المعرض الضوء على توضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.