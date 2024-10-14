شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات: بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق.كما شملت، المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.وفي منطقة جازان هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت محافظتي الداير بني مالك، وهروب، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لهما.