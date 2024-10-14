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مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار على الباحة وجازان

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واس - جيزان - الباحة 0 تبليغ

مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار على الباحة وجازان

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات: بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق.
كما شملت، المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

طقس المناطق

وفي منطقة جازان هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت محافظتي الداير بني مالك، وهروب، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لهما.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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