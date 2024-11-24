الجيش نعى المعاون الأول الشهيد دياب محمد جعفر

نعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، المعاون الأول الشهيد دياب محمد جعفر الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة العامرية - الجنوب.

ولفتت المديرية، الى أن "الشهيد من مواليد ۱۹٨٢/١/٢٥ بيت يونس - عكار تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن ٢٠٠٦/٩/٤، وحائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات وهو متأهل ولديه ٣ أولاد".

وذكرت أن "مراسم التشييع تُحدَّد لاحقًا".