محمود قماطي: هجمات اليوم ترجمة لمعادلة قصف تل أبيب مقابل قصف بيروت

أشار نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود القماطي، إلى أننا "لا نفرط في التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق"، معتبراً أن "أميركا طرف في العدوان ولن نقبل أي بند يمنح صلاحيات لإسرائيل تمس بالسيادة اللبنانية".
واعتبر القماطي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يماطل من أجل تحقيق أي تقدم عسكري وفرض أمر واقع، ظناً منه أنه يستطيع فرض شروطه بالنار"، موضحاً أن "هجمات اليوم ترجمة لمعادلة قصف تل أبيب مقابل قصف بيروت"، لافتاً إلى أن "المقاومة لن تسمح للعدو بالاستقرار على أي مساحة من أرض لبنان".
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