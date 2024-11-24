الامارات | طفل يتصل بالطوارئ لمساعدته في واجب منزلي والضباط يقومون بالواجب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تلقى أحد نواب عمدة مقاطعة شاوانو (ولاية ويسكونسن/ الولايات المتحدة ) مكالمة غير متوقعة مؤخرًا من طفل يبلغ من العمر 10 سنوات اتصل لطلب المساعدة في واجباته المدرسية في الرياضيات.

وقال جورج لينزنر، عمدة مقاطعة شاوانو، لبرنامج "صباح الخير أمريكا" إن الطفل اتصل بمسؤولة الطوارئ كيم كراوس في 15 نوفمبر، ولكنها بعد إبلاغ الطفل بأن خط الطوارئ ليس مخصصًا للمساعدة في الواجبات المدرسية، عرضت المساعدة رغم ذلك.

وأضاف العمدة أن المسؤولة "كان لديها بعض الوقت، فقالت، هل يمكنني مساعدتك في حل المشكلة؟ " لكن الفتى أعطاها مسألة رياضيات طويلة بالأعداد العشرية "ولم تتمكن من مساعدته، فأبلغته، حسنًا، دعني أرى ما إذا كان لدي نائب بالقرب من مسكنك للمساعدة".

وقال لينزنر إنه على الرغم من أن مكتب عمدة مقاطعة شوانو، الذي يخدم حوالي 42000 مقيم في منطقة ريفية على بعد حوالي 40 ميلاً غرب جرين باي، يميل إلى الانشغال، إلا أن نائب العمدة تشيس ماسون كان متاحًا وكان في المكان المناسب في الوقت المناسب. "هذا ليس شيئًا نفعله عادةً حقًا ولكنه لم يكن مشغولاً في ذلك الوقت وكان في المنطقة، لذلك توقف بالقرب من منزل الطفل". وأوضح العمدة أن "ماسون لديه ابن زوجة في نفس العمر تقريبًا ... لذلك جلس وساعد الطفل في حل واجباته الرياضية في منزلهم ."

وأضاف: "سارت الأمور على ما يرام في ذلك اليوم".

ونشر مكتب العمدة عن المكالمة غير العادية على صفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء.

وقال لينزنر إنه "فخور" بالنائب ماسون لتدخله وأضاف أن النواب والموظفين يساعدون أحيانًا آخرين في المجتمع حتى في المواقف غير الطارئة، مثل إزالة الثلوج من ممرات سيارات الجيران أو المساعدة في تركيب صندوق بريد جديد لجيران آخرين.