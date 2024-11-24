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الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في برج البراجنة والحدث

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هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في منطقتي برج البراجنة والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في تهديده بإخلاء المباني والابتعاد عنها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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