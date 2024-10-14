شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 26%.. وزير الحج: تسجيل أكثر من 10 مليون زائر للروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق بن فوزان الربيعة، تسجيل أكثر من 10,000,000 زائر للروضة الشريفة منذ بداية 2024م، بنسبة ارتفاع 26% عن 2023م.وأضاف في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" قائلًا: "حرصنا على تنظيم الدخول بشكل سهل وميسّر، عبر حجز موعد مسبق، من خلال تطبيق نسك".كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة قبل أيام، أن إصدار تصريح زيارة الروضة الشريفة متاح مرة واحدة لكل شخص كل 365 يومًا.ودعت الراغبين في زيارة هذا المكان المقدس إلى إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك"، المتاح على المنصات المعتمدة عبر الرابط: haj.gov.sa/MobileApp.



وشددت على أهمية الالتزام بالتوقيت المحدد في التصريح، إذ يتعين على الزوار الحضور في الموعد المحدد والتقيد بالتعليمات الواردة في تطبيقَي "نسك" و"توكلنا".