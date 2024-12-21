الامارات | محاولة هرب فاشلة للص تنتهي به عالقاً داخل مدخنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان المحققون في فريق عمل مجتمعي، يقدمون مذكرة تفتيش في 127 شارع كانال عندما هرب رجلان من المسكن باتجاه السطح، ما قاد بالطبع لملاحقتهما.

وفيما قام أحدهما بقفزة جريئة نحو سيارة متوقفة وهرب، قرر الآخر تقليد شخصية بابا نويل كما ذكر موقع «10WJAR»، بمهارة أقل بكثير، في فول ريفر (ماساتشوستس).

وتسلق الرجل المطلوب الذي تم تحديده على أنه روبرت لانجلياس البالغ من العمر 33 عاماً، السطح وقفز بعدها في مدخنة أحد المنازل في محاولة يائسة للهرب، لكنه علق بشكل يائس داخلها. فعملت الشرطة، بمساعدة إدارة إطفاء فول ريفر وخدمات الطوارئ الطبية، بلا كلل لإخراجه.

والتقطت لقطات كاميرا الجسم عملية الإنقاذ، بينما توسل لانجلياس إلى الضباط.

وبعد إطلاق سراحه، تم نقل لانجلياس إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي وتم حجزه لاحقاً بتهم عدة، بما في ذلك حيازة المخدرات من الدرجتين الأولى والثانية، إلى جانب سلسلة من المذكرات القضائية المعلقة.