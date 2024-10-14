الامارات | رئيس الدولة ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان..بحثا خلاله علاقات التعاون المشترك وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يعزز مصالحهما المشتركة ويدعم أولويات التنمية في البلدين..وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس..عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمتين في قطاع غزة ولبنان .. مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً.. مشددين على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة والذي يهدد أمنها واستقرارها .. إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع